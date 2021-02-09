«التطورات الأخيرة للعملية السياسية».. محور مشاورات سيالة وأبوالغيط

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط (يمين) خلال لقاء مع محمد الطاهر سيالة، 9 فبراير 2021. (خارجية الوفاق)

استعرض وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أبرز مستجدات الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة للعملية السياسية.

وقدم أبوالغيط خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، التهنئة باختيار السلطة التنفيذية الجديدة، متمنيًا النجاح لحكومة الوحدة الوطنية في مهمتها خلال الفترة التمهيدية لتنظيم الانتخابات في الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر المقبل، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى تبادل الجانبين وجهات النظر حول مسيرة العمل العربي المشترك، وسبل تعزيز دور جامعة الدول العربية في معالجة الأزمات والقضايا العربية.

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ووصل سيالة، الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في إطار مشاركته باجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية. ويناقش الوزراء العرب في الاجتماع «الأوضاع السياسية العربية الراهنة ومستجدات قضايا الأمن القومي العربي، وكذلك سبل دعم القضية الفلسطينية والتطورات الطارئة للوقوف فى وجه التحديات التي تواجهها القضية والشعب الفلسطيني في الوقت الحالي».

وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، الجمعة، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة التي تنتهي بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وسبق أن أشادت جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأفضت لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة، داعية إلى «توحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا على مساراتها السياسية والعسكرية والدستورية والاقتصادية المختلفة».