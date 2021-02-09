«تعليم الوفاق»: 25% من الميزانية مخصصة لمجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 06:01 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

صرفت وزارة التعليم في حكومة الوفاق صكوك الميزانية التشغيلية لكل المراقبات، وخصصت 25% من الميزانية لكل مدرسة لشراء معدات مجابهة جائحة «كورونا» ومواد تنظيف، وإجراء صيانة خفيفة، على ما أفاد وكيل الوزارة  لشؤون الديوان والتعليم العام المهندس عادل جمعة.

وقال جمعة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة شكلت لجانا في كل المراقبات التعليمية بهدف متابعة تطبيق الإطار الوبائي وإحالة النتائج لفريق التقييم، لتوضيح المؤسسات التعليمية الممكن فتحها وتلك التي لا يمكن فتحها.

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وحسب المصدر، فإن اليوم الدراسي يبدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا وينتهي عند 11 صباحا، وستخصص الدقائق الخمس الأولى من الحصة الأولى في كل يوم دراسي لتقديم توجيهات وإرشادات للتلاميذ والطلاب حول جائحة «كورونا» تحت شعار «نحمي طلابنا ونعلمهم».

وأوضح أن الوزارة ستعمل على نقل طلاب المدارس التي ليس بالإمكان فتحها لمدارس أخرى جاهزة، مشددًا أنها لن تسمح لأي مراقب تعليم بالتأخر في توفير المستلزمات الوقائية بعد صرف صكوك الميزانية لكل منهم.

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