رئيس ديوان المحاسبة وعميد بلدية بنغازي يبحثان سبل مواجهة العشوائيات في المدينة

رئيس ديوان المحاسبة وعميد بلدية بنغازي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء, 9 فبراير 2021. (ديوان المحاسبة)

بحث اجتماع، ضم رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح، بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي سالم الحبري، وعميد بلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، متابعة ودراسة مشروعات مدينة بنغازي المتعاقد عليها والأخرى التي يزمع التعاقد عليها من جانب اللجنة التسييرية للبلدية، وكذلك البحث في العشوائيات التي اعترت المدينة وضواحيها.

كما بحث الاجتماع، الذي ضم مدير مكتب المشروعات بالبلدية م. أسامة الكزة، ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة عقود لجنة استقرار بنغازي م. علي ابحيري ولجنة دراسة وفحص العقود المسبقة بديوان المحاسبة، إيجاد السبل الكفيلة التي من شأنها وقف امتداد العشوائيات.

وناقش المجتمعون سبل إحكام رقابة مالية وفنية على الدفعات التي يتم صرفها لأدوات التنفيذ المتعاقد معها، والالتزام بإحالتها عقب الصرف مباشرة للديوان لتولي التحقق من صحة وسلامة الوثائق المتعلقة بالصرف طبقًا لما نص عليه القانون رقم (24) لسنة 2013، بتعديل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013، بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

رئيس ديوان المحاسبة وعميد بلدية بنغازي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء, 9 فبراير 2021. (ديوان المحاسبة)

رئيس ديوان المحاسبة وعميد بلدية بنغازي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء, 9 فبراير 2021. (ديوان المحاسبة)