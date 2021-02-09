«صحة الوفاق»: نقل طفلة أصيبت بالشلل خلال «حرب العاصمة» للعلاج في ألمانيا

الطفلة أثير المصابة بالشلل جراء حرب العاصمة والطفل محمد المريض بالسرطان، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق نقل الطفلة أثير عزالدين الصقر، 4 سنوات، لاستكمال علاجها في ألمانيا، وتعاني أثير الشلل بعدما أُصيبت في نخاعها الشوكي بشظايا صاروخ سقط على منزلها خلال حرب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة أنها تواصلت مع عمها لتحويل الطفلة إلى مركز متخصص في ألمانيا، سيجري لها عملية للعلاج، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما لفت البيان إلى إعادة توجيه الطفل محمد مجدي الشريف، المصاب بمرض السرطان، من تركيا إلى مركز متخصص في إسبانيا.

وقالت الوزارة إنها «تعمل على توجيه حالات مشابهة، خصوصًا مرضى الأورام من الأطفال، الذين تحتاج خطة علاجهم إلى مراكز متقدمة ومتخصصة بأوروبا، وحتى الولايات المتحدة».

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وتناقلت صفحات على وسائل الاتصال الاجتماعي قصة الطفلة أثير، التي فقدت والدها وشقيقتها الكبرى جراء القصف على منطقة الكريمية في مايو العام الماضي، وتعرضت هي إلى إصابة بليغة، احتاجت على أثرها إلى إجراء عملية زراعة نخاع.

وفي حين عانى الطفل محمد مرض السرطان طوال الثلاثة أعوام الماضية، خاض خلالها رحلة علاج من ليبيا إلى تونس والأردن وتركيا، لكن دون جدوى، ما جعله يخرج في مناشدة بمقطع فيديو، يطلب فيه تحويله إلى إسبانيا أو ألمانيا، حيث المراكز الطبية الأكثر تقدمًا في التعامل مع حالات مماثلة.