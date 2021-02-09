منح إعفاءات لذوي الإعاقة في وسائل النقل

إعاقة حركية، (أرشيفية: الإنترنت)

منحت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي إعفاءات لذوي الإعاقة في استعمال وسائل النقل العام.

وتمثلت تلك الإعفاءات في «عدم دفع مقابل الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن، وتخفيض إلى النصف مقابل سفرهم ومرافقيهم بواسطة وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية داخل ليبيا والخارج»، حسب خطاب موجه إلى رؤساء أقسام شؤون ذوي الإعاقة التابعة للهيئة.

وأوضح الخطاب إن الإعفاء أو التخفيض داخل المدن غير مقيد بعدد المرات، ويكون لمرة واحدة في السنة حال السفر خارج ليبيا، ويقضي الحق في الإعفاء أو التخفيض بانقضاء آخر يوم في السنة.

كما منحت الهيئة إعفاء كاملا من دفع مقابل الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن ووسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية وبين المدن والخارج، للذين يصابون بإعاقة بسبب اشتراكهم في الحرب دفاعا عن الوطن أو مصالحه، وبالنسبة للمرافق يمنح تخفيضا إلى النصف.