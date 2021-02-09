«مكافحة الأمراض»: 679 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 955 حالة

مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 955 مصابا، في حين توفي 8 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 3448 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 635 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 950 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 361 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 141 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 167 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 146 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 215 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 63 عينة.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 14 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 183 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 307 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق عينتان، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 56 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 19 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينة واحدة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 94 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 125 ألفا و561 حالة، منها 17 ألفا و202 نشطة، و106 آلاف و377 متعافيا، في حين توفي 1982 آخرون منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس العام الماضي.