صرف مليار دينار لإعادة استقرار بنغازي خلال 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 01:49 صباحا
اجتماع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة عبد الله الثني، 22 سبتمبر 2019، (بلدية بنغازي)

قال مدير مشروعات ببلدية بنغازي وعضو اللجنة الفنية لإعادة استقرار المدينة المهندس أسامة مصطفى الكزة إن الخطة الثلاثية الموضوعة من قبل لجنة إعادة الاستقرار للأعوام 2018 و2019 و2020 بلغت قيمتها مليار دينار ليبي، أكثر من ثلثي القيمة موزعة على 5000 وحده سكنية في «جردينة ودريانة».

نقلت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي (وال) عن الكزة القول إن «القيمة المذكورة كانت موزعة بواقع 250 مليون لإزالة الضرر والركام في الصابري ومنطقة البلاد، مشيرا إلى أن نسبة الانجاز بلغت 91%. ولفت إلى أن الانطلاقة الفعلية للجنة كانت آواخر 2018، استهدفت 14 قطاع بمجمل 566 عقد، 142 منها لطرق المنجز 130 كم، ورصف جديد، و34 إصلاح، 15 نصيب الحواجز الخرسانية.

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وأفاد بأن الميزانية المرصودة للعام الحالي 2021 تقدر بـ300 مليون دينار ليبي، لدينا مشروعي منطقة البلاد والصابري، أعمال الإزالة بهما قيمتها 70 مليون دينار، تليها عمليات الرصف وإعادة الحدائق و الإنارة و المياه، ولكن تصدفنا بعض العثرات المتمثلة في إتمام الإجراءات القانونية للملاك لإتمام الإزالة، وبفضل الله بدأت بعض الحلول تتلوح في الأفق.

وتابع أنه سيتم تنفيذ 7 محطات كهرباء، إضافة إلى ما تبقي من خطة الاستقرار 250 مليون، عقد بقيمة 30 مليون لصالح الجامعة، وإعادة  كلية الاقتصاد، وهناك 700 وحدة سكنية جردينة ستجهز  خلال السبع أشهر القادمة. وقدر الكزة المشاريع المنجزة سنويا بعدد 142، مؤكدا بأنه خلال الثلاثية استكمل 524 مشروعا، بينما اعترضت مشاكل التشغيل 40 أخريات بين المتوقفة وغير المنفذة، والعام الحالي 95 مشروعا قيد الإنجاز، وفق وكالة الأنباء الليبية في بنغازي. 

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