المريمي: تغيير رئاسة «النواب» إجراء يتم من خلال القوانين واللوائح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 11:59 مساء
اجتماع أعضاء مجلس النواب في بنغازي برئاسة عقيلة صالح. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (مجلس النواب)

قال  المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن تغيير رئاسة البرلمان هو إجراء يتم من خلال القوانين واللوائح المنظمة لخطوة من هذا النوع.

وأكد في حوار لبرنامج «هذا المساء»، الذي تبثه قناة «الوسط» (WTV)، أن «رئيس مجلس النواب دعا أعضاء المجلس إلى حضور جلسة تشاورية ستعقد بمقر المجلس في مدينة طبرق، الإثنين المقبل 15 فبراير الجاري تخصص «لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها».

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وعقب انتخاب السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الأسبوع الماضي، أعلن عضو الملتقى الوطني للحوار النائب محمد الرعيض، الجمعة، عن مشاورات لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة منتصف هذا الشهر، وأوضح، لـ«بوابة الوسط»، أن الجلسة ستعقد بعد اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى السياسي الليبي.

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