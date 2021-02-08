لافروف لـ«المنفي» و«دبيبة»: روسيا مستعدة للتفاعل البناء مع الإدارة الانتقالية في ليبيا

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «تأكيد استعداد روسيا للتفاعل البناء مع الإدارة الانتقالية لليبيا بهدف التغلب على الأزمة الليبية التي طال أمدها في أقرب وقت ممكن»

وركز الوزير الروسي خلال مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي ورئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة على «تعزيز التعاون من أجل زيادة تطوير العلاقات الروسية الليبية الودية تقليديًا»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين.

وحسب البيان «شدد المنفي ودبيبة على تقييمهما العالي للموقف الروسي طوال الأزمة في بلادهم» ، وأشارا إلى «الدور البناء والاستباقي لموسكو في دفع عملية التسوية على أساس مبادئ إشراك ممثلي جميع الأقاليم التاريخية والقوى السياسية في ليبيا»، وفق بيان لوزارة الخارجية الروسية.

اقرأ أيضا: المنفي وبوغدانوف يبحثان الوضع في ليبيا

و«هنأ الوزير الروسي كلا من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المكلف بمناسبة انتخابهما لشغل مناصب قيادية»، وأشار إلى أن موسكو كانت من أوائل الذين رحبوا بنتائج انتخابات أعضاء أعلى السلطات في ليبيا، وأكد أنهم يواجهون مهام صعبة وتمنى لهم التوفيق في حلها.

ويوم الجمعة، رحبت وزارة الخارجية الروسية بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الجمعة، سلطة تنفيذية موحدة موقتة جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري.