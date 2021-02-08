شكشك يدعو لإيقاف قرار خارجية الوفاق ايفاد 171 موظفاً للعمل بالسفارات والبعثات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 11:10 مساء
شعار ديوان المحاسبة الليبي. (أرشيفية: صفحة الديوان على فيسبوك)

دعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إلى إيقاف قرار وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بايفاد 171 موظفاً للعمل بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية، وذلك في رسالة من شكشك إلى وزير خارجية حكومة الوفاق.

وذكر ديوان المحاسبة في بيان، أن شكشك دعا إلى وقف القرار في رسالة وجهها إلى سيالة أمس الأحد 7 فبراير، وموافاة الديوان بخطة الوزارة للعام الحالي والوظائف الشاغرة بها، والملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج.

كما طلب ديوان المحاسبة من وزارة الخارجية «خطة الوزارة فيما يتعلق بتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج، و- تبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها،  والبيانات الأساسية للمشمولين بالقرار، ومدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة بالخصوص، و صورة من محضر لجنة شؤون الإيفاد.

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ويوم الأربعاء، أصدرت وزارة الخارجية، في حكومة الوفاق، توضيحًا حول القرار، وقالت إنه اتخذ «وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، من خلال لجنة الإيفاد، المقررة وفق القانون رقم 2 للعام2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي واللائحة التنفيذية».

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