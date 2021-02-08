عقيلة صالح يؤكد لكوبيش على أهمية استكمال مساري الحوار العسكري والاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 11:09 مساء
المستشار عقيلة صالح والمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش. (مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولي الجديد، يان كوبيش على أهمية استكمال مساري الحوار الليبي العسكري والاقتصادي بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه صالح من المبعوث الأممي الجديد، اليوم الاثنين، جرى خلاله مناقشة آخر مستجدات الأزمة الليبية، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

وأوضح صالح لكوبيش «أنه بتعاون الخيرين من أبناء الوطن تم انجاز مرحلة هامة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس للوزراء لحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد الذي حدده الاتفاق السياسي في جنيف».

وأضاف مجلس النواب أن المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش أكد من جانبه على أنه سيقوم بزيارة رسمية لرئيس مجلس النواب بمقر إقامته في مدينة القبة.

وبدأ كوبيش اليوم مهامه رسميا على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد انتهاء مهمة الممثلة الخاصة بالإنابة إلى ليبيا الأميركية ستيفاني وليامز.

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