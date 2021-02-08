المنفي وبوغدانوف يبحثان الوضع في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي المنتخب من الملتقى السياسي محمد المنفي ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الروسية إن رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي بحث الأوضاع في ليبيا خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وأوضح بيان الخارجية الروسية أن المنفي وبوغدانوف «ناقشا تطور الوضع في ليبيا وما حولها، على ضوء نتائج أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأعرب البيان الروسي عن الأمل في أن «يصبح انتخاب القيادة الانتقالية معلمًا مهمًّا على طريق تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في البلاد»، وأعادت «تأكيد التزامها بتكثيف وتعزيز التعاون الروسي - الليبي متعدد الأوجه، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وتقاليد الصداقة».

ويوم الجمعة، رحبت وزارة الخارجية الروسية بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الجمعة، سلطة تنفيذية موحدة موقتة جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري.