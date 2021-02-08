مؤسسة النفط تتسلم الشحنة الثانية من الاختبار السريع لفيروس كورونا من «سنكور» الكندية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 09:33 مساء
الشحنة الثانية من اختبار فيروس كورونا السريع المقدمة من شركة سنكور التركية. (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الإثنين، أن إدارة التنمية المستدامة تسلمت الشحنة الثانية من الاختبارات السريعة «BTNX Covid-19 Antigen Rapid test» كمساهمة من شركة «سنكور» الكندية، وذلك للمساعدة في تتبع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والحد من انتشاره وتسهيل إجراء الاختبارات للعاملين بقطاع النفط بعد عودة الإنتاج من جديد وعودة التنقل بشكل مكثف من وإلى الحقول والموانئ النفطية والمستودعات والمنصات البحرية من جديد.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها لدعم قطاع الصحة بالدولة الليبية لمواجهة انتشار جائحة كورونا، منوهة إلى أن إدارة التنمية المستدامة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة ستباشران خلال الأيام القادمة توزيع هذا الاختبار على الشركات النفطية والجهات الأخرى التابعة للمؤسسة.

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط إن «هذا الاختبار تم توفيره من قبل المؤسسة بعد أخذ الرأي الفني والتشاور مع الجهات الصحية المختصة بالدولة الليبية مثل المختبر المرجعي ومركز تقنيات البحوث الحيوية التي أجرت تجارب على هذا النوع من الاختبار السريع وكانت النتائج جيدة جدًّا».

وتوقع المسؤول أن يساهم هذا النوع من الاختبارات في تقليل تكاليف إجراء المسوحات للكشف عن فيروس كورونا بشكل كبير «بسبب السعر المنخفض وكذلك مرونة وسهولة الاستخدام»، مشيرًا إلى أن الإدارة العليا بالمؤسسة الوطنية للنفط أوصت بتخصيص كميات من هذه الشحنة لصالح المناطق المتاخمة للحقول والموانئ والمواقع النفطية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في تلك المناطق.

الشحنة الثانية من اختبار فيروس كورونا السريع المقدمة من شركة سنكور التركية. (مؤسسة النفط)
الشحنة الثانية من اختبار فيروس كورونا السريع المقدمة من شركة سنكور التركية. (مؤسسة النفط)
الشحنة الثانية من اختبار فيروس كورونا السريع المقدمة من شركة سنكور التركية. (مؤسسة النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة النائب اللبناني والسياسي المخضرم جان عبيد متأثرا بإصابته بـ«كورونا»
عربى
أنور الطشاني يتقدم بشكوى إلى «فيفا» بعد استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة
رياضة محلية
نبيلة الشاعري تغني بالإنجليزية من ألحان والدها حميد الشاعري (فيديو)
ثقافة وفن
تونس تعلن إعادة فتح مندوبية للسياحة في ليبيا
ليبيا
إيران تعلق على طرح ماكرون: لا حاجة إلى وسيط في الاتفاق النووي
دولى
لجنة المسابقات تؤجل مباراة الاتحاد والمدينة وتصدر جدول الأسبوع الثالث
رياضة محلية
أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون يورو
منوعات
وفاة جورج شولتز وزير خارجية أميركا خلال الحرب الباردة
دولى
ماكرون يهنئ المنفي ودبيبة ويؤكد استعداد فرنسا لدعم السلطة الجديدة في ليبيا
ليبيا
مؤسسة الاستثمار تدعو مجلس الأمن إلى رفض طلب بلجيكا لرفع التجميد عن جزء من أصولها
ليبيا
مانشستر سيتي يقسو على ليفربول.. ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
السلطة الفلسطينية تبدأ العمل برموزها البريدية الخاصة لأول مرة
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الصيام العلاجي