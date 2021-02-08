الموجة الثانية لـ«كورونا» تصل ذروتها في سبها

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس اللجنة المكلف لإدارة أزمة كورونا بسبها د.محمد امعيقل إن الموجة الثانية لفيروس كورونا وصلت ذروتها في المدينة، مشيرا إلى أن عدد الحالات الموجبة في تزايد داخل مدينة سبها من خلال بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفرق الرصد والتقصي.

وأضاف في تصريحات، نقلها المركز الإعلامي للجنة، إن «العزل البركولي ومركز عزل العيادة التنفسية تنقصه الاطقم الطبية وإمدادات الأكسجين، وإمكانية الاستيعاب محدودة، داعيا إلى الحفاظ علي «التباعد الجسدي والالتزام بالاجراءات الوقائية».

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وتزايدت حالات الإصابة بالوباء في سبها، إذ سجلت 82 إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، وتوزعت الإصابات على كل من سبها بـ70 حالة منها 59 جديدة و11 مخالطة، والتي سجلت حالتي وفاة أيضا، بينما سجلت الشاطئ 7 حالات إصابة جديدة والقطرون حالتين جديدتين، وتراغن وتمنهنت وغات بحالة واحدة لكل منها، حسب المركز الوطنى للأمراض فرع سبها.

وناشد رئيس اللجنة المكلف لإدارة أزمة كورونا بسبها «المصابين والمتكتمين عن المرض الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج» وقال «خروجك من المنزل يعزز انتشار المرض».ونبه إلى ضروة «إيقاف المآتم واقتصار استقبال التعازي عبر وسائل التواصل والاتصالات الهاتفية»، وأوصى «بإقفال المساجد والمدارس والمقاهي وايقاف كافة المناشط الرياضية والثقافية».