شكري يؤكد لسيالة ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا

شكري وسيالة خلال لقائهما في القاهرة. الاثنين 8 فبراير 2020. (الخارجية المصرية)

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري جدد خلال لقائه مع المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا.

والتقى سيالة وشكري، اليوم الإثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وقالت الخارجية المصرية إن شكري أكد لسيالة «على ثوابت الموقف المصري تجاه الجارة الشقيقة ليبيا وصولًا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي ـ ليبي يحفظ سيادتها ويصون مقدرات شعبها الشقيق».

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ووصل المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، إلى القاهرة مساء الأحد، للمشاركة باجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وناقش الوزراء العرب في الاجتماع الأوضاع السياسية العربية الراهنة ومستجدات قضايا الأمن القومي العربي، وكذلك سبل دعم القضية الفلسطينية والتطورات الطارئة للوقوف في وجه التحديات التي تواجهها القضية والشعب الفلسطيني في الوقت الحالي.