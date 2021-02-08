السفير الألماني يتفق مع دبيبة على أولويات المرحلة المقبلة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة وسفير ألمانيا لدى ليبيا. (أوليفر أوفتشا)

اتفق سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة على أولويات المرحلة المقبلة، بحسب ما نشره السفير عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم اإاثنين.

وقال السفير الإلماني إنه أجرى «أول مكالمة ودية مع رئيس الوزراء المنتخب عبدالحميد دبيبة، حيث قمت بتهنئته وأكدت دعم ألمانيا الكامل للسلطة التنفيذية الموقتة».

وأوضح أوفتشا أنه «بناءً على خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقنا على الإعداد للانتخابات والمصالحة وتقديم الخدمات كأولويات» للمرحلة المقبلة.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي في ختام اجتماعاتهم في جنيف السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

ويترأس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، بينما يترأس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة.