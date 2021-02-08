السفير الأوروبي مهنئا دبيبة: نحن على استعداد للمساهمة في تحويل الاقتصاد إلى محرك للسلام

سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا, خوسيه ساباديل. (بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا)

هنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا, خوسيه ساباديل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، بانتخابه والسلطة التنفيذية الجديد، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تحويل الاقتصاد إلى محرك للسلام في ليبيا.

ووصف ساباديل في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أول اتصال له مع دبيبة بأنه «جيد جدًّا»، مشيرًا إلى أنه «عرض دعم الاتحاد الأوروبي للمهام الصعبة للغاية في المستقبل لصالح الشعب الليبي، لا سيما لنجاح خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، وكذلك الانتخابات».

وأضاف ساباديل في تغريدة ثانية أنه «كرئيس مشارك لمجموعة العمل الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة ومصر، نحن على استعداد للمساهمة في تحويل الاقتصاد من محرك الصراع إلى محرك السلام».

وشدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على أن «إعادة الإعمار والخدمات الأساسية ستكون أساسية»، متطلعًا إلى العمل مع دبيبة وحكومته.

وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» أن ساباديل اتفق مع دبيبة «على الحاجة إلى تشكيل سريع لحكومة انتقالية جديدة شاملة تكون قادرة على إجراء إصلاحات مهمة والإعداد للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر».

وأضافت البعثة أن ساباديل «أشار إلى دور الاتحاد الأوروبي كشريك في ترؤس مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة من عملية برلين. وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتعاش الاقتصادي في ليبيا واستعادة الخدمات العامة الأساسية لفائدة كامل الشعب الليبي».