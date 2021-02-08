معيتيق يبحث مع زينينغا آلية توحيد الميزانية وفتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 02:54 مساء
لقاء معيتيق مع منسق البعثة الأممية، 8 فبراير 2021، (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدن زينينغا، آلية توحيد الميزانية، والخطوات المتخذة لافتتاح الطريق الساحلي.

وأكد معيتيق دعم مجهودات البعثة الأممية، وجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والتنسيق في المواقف الخاصة بدعم مخرجات مؤتمر برلين، ومسارات التسوية المنبثقة عنه، حسب بيان إدارة التواصل بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

يذكر أن زينينغا التقى صباح اليوم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي عرض عليه تصوره بشأن التحديات التي ستواجه المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة.

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