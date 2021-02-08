جهاز الشرطة القضائية يعلن فتح الباب لقبول مجندين جدد في ست بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 01:44 مساء
عنصر من جهاز الشرطة القضائية, (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز الشرطة القضائية فتح الباب لقبول مجندين جدد في ستة من فروع إدارة العمليات والأمن القضائي.

وأوضح بيان للجهاز اليوم، أنه بناء على تعليمات وزير العدل، شرعت إدارة العمليات والأمن القضائي بقبول مجندين لكل فرع من فروع إدارة العمليات والأمن القضائي (مصراتة وطرابلس والجبل الغربي والزاوية والخمس وسبها)، في دورة تدريبية بمعهد تدريب الشرطة طرابلس يوم الأحد 21 فبراير الحالي.

وأوضحت أن المطلوب من أجل التقدم والالتحاق بهذه الدفعة كل حسب منطقته، عليه إحضار شهادة ميلاد صادرة العام الحالي، و8 صور شخصية بخلفية بيضاء، وصورة هوية (بطاقة أو جواز سفر)، والمؤهل العلمي وتحليل ثلاثي وشهادة الحالة الجنائية.

ويحضر الشخص الراغب بالالتحاق إلى مقر إدارة العمليات والأمن القضائي أمام مركز طرابلس الطبي، لعرض الملفات على لجنة القبول.

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