المشري يبحث مع منسق البعثة الأممية التحديات أمام السلطة الجديدة

لقاء المشري مع منسق البعثة الأممية، 8 فبراير 2021، (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، رايزيدون زينينجا، التحديات التي قد تواجه حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد.

جاء ذلك في لقاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول اللقاء ملخصا عن الوضع في البلاد، وما اتفق عليه من قبل ملتقى الحوار السياسي في جنيف بإشراف البعثة الأممية، بالإضافة إلى الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة القادمة.

من جهته، وعد زينينجا بنقل هذه الأفكار إلى الأمم المتحدة، والسعي نحو مزيد من دعم الجمعية العامة ومجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا.