«المباحث الجنائية» يضبط مرتكبي جريمة قتل نيجيري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 12:59 مساء
متورطان في جريمة قتل، 8 فبراير 2021، (داخلية الوفاق)

ضبط جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق المتورطين في جريمة قتل شخص يحمل الجنسية النيجيرية.

وقبض رجال التحري التابعين للجهاز على مرتكبي الجريمة وأحدهما سوداني الجنسية، 23 عاما، والآخر تشادي، 17 عاما، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واعـترف المتهمان بارتـكاب الواقعة، بجانب جرائم أخرى رفقة مـطلوبين آخرين، متمثلة في سرقة سيارات بالإكراه وهـواتف نقالة ومبالغ مالية.

واتخذت الإجراءات القانـونـية معهما، وأحيلا إلى قسم التحقيقات بمكتب النائب العام.

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