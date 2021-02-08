«مكافحة الأمراض»: 856 إصابة جديدة بـ«كورونا» و21 حالة وفاة

أعضاء فريق الرصد والتقصي في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 856 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 883 مصابا، في حين توفي 21 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واستلم المركز 4555 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 940 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 2000 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 329 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 161 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 234 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 128 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 230 عينة.

واستلم المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 50 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 87 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 37 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 104 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 19 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 230 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 6 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 124 ألفا و882 حالة، منها 17 ألفا و486 نشطة، و105 آلاف و422 متعافى، ووفاة 1974 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد شهر مارس من العام الماضي.