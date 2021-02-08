أحوال الطقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة شمالا

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار أحيانا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم بين 19 و24 درجة مئوية على مناطق الشمال، وبين 20 و30 درجة مئوية على الوسط والجنوب.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

أجواء صافية إلى قليلة الغيوم، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على غالبية المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و25 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

أجواء مغيمة إلى قليلة الغيوم، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلو مترا في الساعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل على الجغبوب وجالو 27 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

أجواء صافية إلى قليلة الغيوم، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و27 درجة مئوية.