تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا في زليتن وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 10:39 صباحا
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي، (أرشيفية: وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من البلدية السبت، وحالة وفاة واحدة.

وقالت اللجنة في بيان الأحد، إنها قامت بسحب 144 مسحة أنفية، أظهرت التحاليل سلبية 94 عينة.

وبحسب البيان فقد تم تسجيل ست عينات لمصابين لم يشفوا بعد.

عميد بلدية زليتن يطالب «الحكم المحلي» بتوفير الوقود والمواد الأساسية بعد غلق الطريق الساحلي

وفي 27 يناير الماضي، طالب عميد بلدية زليتن ميلاد الصداعي، وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بمهام تسيير الوزارة، بتوفير الوقود والمواد الأساسية والطبية بعد إغلاق الطريق الساحلي ببوابة الدافنية لليوم الرابع على التوالي.

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