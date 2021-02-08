ضبط 1.18 مليون قرص مخدر على الحدود مع تونس والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 10:18 صباحا
ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها على الحدود مع تونس والجزائر, 7 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

أحبطت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق واحدة من أكبر عمليات تهريب الأقراص المخدرة بالحدود الليبية - التونسية - الجزائرية، والتي بلغت نحو مليون و180 ألف قرص مخدر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إنه في إطار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية بمنطقة نالوت، تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نالوت، بالتعاون مع إدارة الحدود البرية بمصلحة الجمارك، من ضبط مركبة آلية نوع «تويوتا كرايزر» بنية اللون على متنها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

وقدرت الوزارة الكمية المضبوبة بنحو مليون و180 ألف قرص، كانت معدة للتهريب، يقودها مهربان من الجنسية الجزائرية، وذلك عقب مطاردة للمركبتين وتبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة على الحدود الليبية - التونسية - الجزائرية.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة في الواقعة.
 

ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها على الحدود مع تونس والجزائر, 7 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)
ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها على الحدود مع تونس والجزائر, 7 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)
ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها على الحدود مع تونس والجزائر, 7 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)
ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها على الحدود مع تونس والجزائر, 7 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)
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