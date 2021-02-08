«تسييري الكفرة»: وصول سيولة نقدية إلى مصارف البلدية خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 10:10 صباحا
مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري لبلدية الكفرة، الترتيب لوصول سيولة نقدية إلى مصارف البلدية خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك على خلفية اجتماع بين رئيس المجلس عبدالرحمن عقوب، مع آمر لواء طارق بن زياد التابع للقيادة العامة، العقيد عمر المقرحي، جرى قبل عدة أيام في بنغازي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد.

واستعرض عقوب في هذا الاجتماع، ما تعانيه البلدية من نقص في السيولة، إضافة إلى عدم إدراجها ضمن حركة الطيران، وقد وعد المقرحي بنقل تلك الطلبات إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وبعدها، تلقى عقوب «تأكيدا بتسيير رحلة أسبوعية لإحدى شركات الطيران قريبا جدا» إلى البلدية، حسب البيان.

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