ضبط 600 غرام «كوكايين» بـ150 ألف دينار في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 09:55 صباحا
كميات من مخدر «كوكايين» مضبوطة في الزاوية، 7 فبراير 2021، (داخلية الوفاق)

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 600 غرام من مخدر «الكوكايين» في مدينة الزاوية، تقدر قيمتها بـ150 ألف دينار.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات عن ترويج مجموعة من العمالة الوافدة المخدرات في المدينة على نطاق واسع، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فريق عمل للتأكد من صحة المعلومات، وبالفعل ثبت صحتها، وجرى تتبع التشكيل حتى ضبط أحدهم وبحوزته كمية تقدر بنحو 100 غرام، قيمتها المالية 25 ألف دينار.

وبالاستدلال معه، اعترف بوجود كمية أخرى داخل منزله، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إليه لتعثر على نحو نصف كيلوغرام من المخدر، بقيمة 125 ألف دينار.

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