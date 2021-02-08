بدء تشغيل «محطة كهرباء 66» في يفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 08:56 صباحا
المروج الخضراء في بلدية يفرن، (أرشيفية: الإنترنت)

علنت بلدية يفرن بدء تشغيل «محطة كهرباء 66» وربطها بالشبكة الداخلية للمدينة.

وأشارت إلى أن الأمر يسهم في القضاء على مشكلة ضعف الجهد الكهربائي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وعانى سكان المدينة من مشكلة ضعف الجهد الكهربائي لعدة أسباب، منها «الزيادة السكانية وعدم وجود محطات لتغطية الاحتياجات المتزايدة، وأيضا السرقات المتكررة للكوابل»، وفق البيان.

وفي منتصف العام 2018، بدأ المجلس البلدي يفرن التواصل مع الشركة العامة للكهرباء لحل المشكلة، وأخذت الشركة تجهز «محطة 66» لزيادة الجهد الكهربائي للمدينة، لكن توقف العمل نتيجة حرب العاصمة في العام 2019، قبل أن يستأنف في نهاية العام الماضي.

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