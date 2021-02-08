قبيل بدء مهامه رسميا.. كوبيش يبحث مع سيالة هاتفيا ترتيبات استقباله في طرابلس

سيالة وكوبيش (خارجية الوفاق).

قبل ساعات من مباشرته رسميًا مهام منصبه الجديد كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، أجرى الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، اتصالا هاتفيًا مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بحثا فيه آخر تطورات الوضع الليبي.

كما تطرقت المكالمة إلى مناقشة الترتيبات اللازمة لاستقبال كوبيش، في إطار مباشرته لمهامه، خلال أولى زياراته للعاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته «خارجية الوفاق» عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

نتائج الحوار السياسي

وبحث الطرفان كذلك نتائج الحوار السياسي بكافة مساراته لحل الأزمة الليبية. وهنأ كوبيش الوزير سيالة على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكدا «التزامه التام للتعاون» مع السلطات في ليبيا حتى موعد إجراء الإنتخابات العامة المزمع إجراءها فى 24 من ديسمبر القادم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأحد، إن رئيسها المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش سيبدأ مهامه الإثنين، وذلك بعد انتهاء مهمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، الأميركية ستيفاني وليامز.