نداء يمني إلى المجتمع الدولي لمناسبة انتخاب سلطة ليبية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 10:07 مساء
إحدى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع الماضي (البعثة الأممية)

وجهت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، نداءً إلى المجتمع الدولي لـ«دعم الجهود المبذولة لاستكمال العملية السياسية في ليبيا بما يسهم في تدشين مرحلة جديدة من البناء والتنمية».

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليمنية، عقب انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا، بناء على ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وفق ما نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وحدة التراب الليبي
واعتبرت الخارجية اليمنية أن «الحدث خطوة مهمة وتاريخية نحو عودة الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي»، مؤكدة «وقوفها الدائم مع كل ما من شأنه تحقيق السلام والحفاظ على وحدة التراب الليبي».

وأسفرت عملية تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي في اجتماع جنيف، الجمعة، عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الحكومة ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوي المجلس. ومن المقرر أن توكل للسلطة التنفيذية الجديدة إدارة شؤون البلاد موقتًا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

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