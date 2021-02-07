السراج وكوبيش يؤكدان أهمية استكمال مساري الحوار العسكري والاقتصادي وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 09:50 مساء
المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش والسراج. (حكومة الوفاق الوطني)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا يان كوبيش، أهمية استكمال مساري الحوار العسكري والأمني بعد الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه كوبيش مع السراج، مساء اليوم الأحد، ناقش خلاله الجانبان مستجدات الوضع في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج رحب بالمبعوث الأممي الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهام،ه مشيدًا بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية.

وأضاف أن الجانبين عبرا خلال المكالمة عن الأمل في أن يتيح الاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية «إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكدا ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المبعوث الأممي الجديد أشاد بدعم حكومة الوفاق الوطني للمفوضية العليا للانتخابات وما خصصته من أموال لتمكينها من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.

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