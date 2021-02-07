دبيبة يلتقي سفير بريطانيا لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 08:07 مساء
دبيبة مع سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتون. (السفارة البريطانية لدى ليبيا)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، بحسب ما أعلنته السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

ووصف هوبتون في تصريح نشرته السفارة البريطانية لقاءه الأول مع دبيبة بأنه «لقاء أول جيد». وقال: «قمنا بتقديم تهنئتنا على مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف».

وأعرب السفير البريطاني عن تطلعه «قدمًا إلى العمل» مع دبيبة «لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتحضير للانتخابات في ديسمبر 2021».

- السفير البريطاني: السلطة الموقتة الجديدة يجب أن تقدم الدعم لجميع الليبيين قبل تسليم السلطة

وكان السفير البريطاني لدى ليبيا أول المهنئين بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الجمعة الماضي.

وشدد هوبتون، في تصريحه الأول، على ضرورة أن تعمل السلطة التنفيذية الجديدة على تقديم الدعم لليبيين قبل تسليم السلطة لحكومة منتخبة من خلال استحقاق 24 ديسمبر المقبل.

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