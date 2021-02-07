عمداء 3 بلديات بالمنطقة الشرقية يشاركون بنشاط توعوي للانتخابات البلدية في سوق الجمعة

عمداء البيضاء وجردس والجبل الأخضر خلال مشاركتهم في حملة توعية بالانتخابات البلدية في سوق الجمعة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

شارك عمداء ثلاث بلديات من المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، في نشاط توعوي حول الانتخابات البلدية في سوق الجمعة شرق العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنته اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه المشاركة جاءت «احتفاء بتعيين مجلس رئاسي موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة»، مشيرة إلى أن عمداء البلديات الثلاث من «البيضاء والجبل الأخضر وجردس» بالمنطقة الشرقية.

وقالت اللجنة إن عمداء البلديات الثلاث زاروا اللجنة الفرعية سوق الجمعة وشاركوا «في المنشط التوعوي» للوقوف «على استعدادات اللجنة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي بالبلدية».

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعهم في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلطة تنفيذية موحدة موقتة مكونة من مجلس رئاسي ورئيسا للوزراء.

وسيكون المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي وعضوية كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة.

عمداء البيضاء وجردس والجبل الأخضر خلال مشاركتهم في حملة توعية بالانتخابات البلدية في سوق الجمعة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)