عمداء 3 بلديات بالمنطقة الشرقية يشاركون بنشاط توعوي للانتخابات البلدية في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 05:36 مساء
عمداء البيضاء وجردس والجبل الأخضر خلال مشاركتهم في حملة توعية بالانتخابات البلدية في سوق الجمعة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

شارك عمداء ثلاث بلديات من المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، في نشاط توعوي حول الانتخابات البلدية في سوق الجمعة شرق العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنته اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه المشاركة جاءت «احتفاء بتعيين مجلس رئاسي موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة»، مشيرة إلى أن عمداء البلديات الثلاث من «البيضاء والجبل الأخضر وجردس» بالمنطقة الشرقية.

وقالت اللجنة إن عمداء البلديات الثلاث زاروا اللجنة الفرعية سوق الجمعة وشاركوا «في المنشط التوعوي» للوقوف «على استعدادات اللجنة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي بالبلدية».

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعهم في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلطة تنفيذية موحدة موقتة مكونة من مجلس رئاسي ورئيسا للوزراء.

وسيكون المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي وعضوية كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة.

عمداء البيضاء وجردس والجبل الأخضر خلال مشاركتهم في حملة توعية بالانتخابات البلدية في سوق الجمعة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان يعين أول امرأة في منصب رفيع في مجمع الأساقفة
دولى
كيف تابع الليبيون المرشحين للمناصب الموقتة عبر الشاشة من جنيف؟
ليبيا
تصاعد وباء «كورونا» في 8 مناطق.. تحذيرات رسمية من الجائحة.. و«الموقتة» تلجأ ...
ليبيا
بايرن ميونيخ يصل إلى الدوحة أملا في السداسية التاريخية بعد تعزيز صدارة الدوري
رياضة عالمية
صناعة «السعفيات» تعين الليبيين على مواجهة الأعباء الاقتصادية
ليبيا
وزير الري السوداني: ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو يهدد الأمن القومي
عربى
أبونوارة: سعيد بمباركة زملائي الرياضيين على الترشح لرئاسة اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
الجزائر مستعدة لـ«التعاون الكامل» مع المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين في ليبيا
ليبيا
ننشر نص بيان القيادة العامة بشأن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة
ليبيا
بايدن يعيد رسم التحالفات الأميركية في الشرق الأوسط
دولى
لجنة «العشرة» ترحب باختيار السلطة الجديدة وتعلن تطورات اجتماعاتها
ليبيا
السويد ترسل قوات خاصة إلى مالي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رمال الصحراء تلوّن سماء فرنسا بالأصفر البرتقالي