اللجنة المركزية تنفي إعلان النتائج المبدئية لانتخابات بلدية طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 05:22 مساء
ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المحلية ببلدية طرابلس المركز، (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

نفت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز التي جرت أمس السبت.

وقالت اللجنة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنه «لم يتم إعلان أية نتائج مبدئية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز في دورتها الثانية، وتؤكد عدم صلتها وخلو مسؤوليتها عن أي نتائج يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

- 19 % نسبة المشاركة في انتخابات بلدية طرابلس المركز

وبلغت نسبة المقترعين في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز نحو 19%، منها 72% للرجال، و28% للنساء، إضافة إلى 9 مقترعين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنافس في هذا السباق الانتخابي ثماني قوائم وثلاث نساء وثلاثة من ذوي الإعاقة، فيما شارك بمراقبة العملية الانتخابية 243 مراقبًا من تسع منظمات مختلفة. وجرى استخدام الحبر الانتخابي (الرذاذة)، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا».

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