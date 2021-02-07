حملات تعقيم وتطهير للمنشآت العامة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 07 فبراير 2021, 05:10 مساء
تعقيم فصل بإحدى المدارس استعدادا لاستئناف العام الدراسي في بني وليد. (الإنترنت)

أطلق عدد من الجهات الحكومية بمدينة بني وليد حملات تعقيم وتطهير بكل المنشآت العامة والمدارس والمساجد كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وقال العضو المشارك في الحملة، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» إن حملة التعقيم استهدفت عددا من المدارس والمرافق التعليمية استعدادا لاستقبال الطلبة والعودة للمدارس.

وأشاد صالح بكل الجهات الحكومية ودورها في المبادرة بتعقيم المدارس والأماكن العامة والمساجد، معربا عن تقديره لكل الكوادر العاملة في ظل جائحة «كورونا».

وأكد صالح أن الحملة تحت إشراف إدارة الخدمات الصحية بني وليد ومراقبة التعليم بني وليد وعدد من القطاعات الخدمية والمستشفيات القروية داخل المدينة.

تعقيم أحد المساجد في بني وليد. (الإنترنت)
تعقيم أحد المكاتب الحكومية في بني وليد. (الإنترنت)
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