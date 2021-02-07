السفير الأميركي يدعو دبيبة إلى تشكيل فريق تكنوقراطي.. والتركيز على أزمة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 02:19 مساء
السفير الأميركي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

شجع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس الوزراء المنتخب عبدالحميد دبيبة على «تحديد فريق حكومي مصغر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب»، مشيرا إلى ضرورة التركيز على أزمة الكهرباء.

وقال بيان صادر عن السفارة، اليوم الأحد، إن نورلاند هنأ دبيبة على نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، وشجعه على «البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر».

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة «تتمنى النجاح للسلطة التنفيذية الموقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية»، وأنها على استعداد لمساعدة ليبيا في «سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي».

وتنص المادة الرابعة من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، والمعلن عنه من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، يتم من خلال: «أولا، تقديم  رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها 21 يوما من إقرار الاتفاق، التشكيلة الوزارية وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى مجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة، ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ تقديمھا للمجلس.

وثانيا، تعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة، وثالثا:  إذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي»، حسب النص المعلن من البعثة. 

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