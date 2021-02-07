«داخلية الوفاق» تعلن القبض على متهم بقتل مواطن في تاجوراء

الشخص المتهم بالقتل بعد ضبط من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (الوزارة)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، القبض على متهم بقتل أحد المواطنين، بناء على برقية صادرة من مركز شرطة وادي الربيع في تاجوراء.



وأوضحت في بيان أن عملية ضبط المتهم جرت بعد التحري وجمع المعلومات عنه، حيث تمكنت فرقة من التحري القبض عليه، ويدعى «ع م ح»، وجرت إحالته إلى جهات الاختصاص.



كما تمكن أعضاء وحدة التحري في طرابلس من إلقاء القبض على متهم (يدعى ر ع أ أ) في قـضـية بـيـع وشراء وحيازة مـواد مخدرة، هارب من أحد السجون، وصادر بحقه حكم بالسجن 13 عاما، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه أيضا وإحالته إلى الجهات المختصة.