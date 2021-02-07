شركة الكهرباء: لا طرح أحمال بالمنطقة الغربية اليوم.. و3 ساعات في الشرق

شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدم وجود ساعات طرح أحمال في المنطقة الغربية اليوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي.

فيما أوضحت الشركة أن عدد ساعات طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية سيتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات.

وأعلنت الشركة أمس عدم وجود ساعات طرح أحمال في أنحاء البلاد، وهي سابقة تعد من النوادر، بعد أن عانى الليبيون ساعات طرح أحمال طويلة للغاية، ولا سيما خلال فصل الصيف.

وتسعى شركة الكهرباء إلى التعاون مع شركات من ألمانيا وروسيا وكوريا الجنوبية للقيام بمشروعات جديدة واستئناف العمل في مشروعات بعضها متوقف منذ سنوات؛ وذلك لكي لا تتكرر أزمة انقطاع التيار خلال الصيف المقبل، حيث ترتفع بشدة نسب الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة.