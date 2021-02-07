بالصور: بعد سنوات من الغياب.. الكشاف يزينون شوارع درنة

كشاف ومرشدات درنة يحتفلون بالذكرى67 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا. (تصوير: طه الديباني)

نظمت مفوضية كشاف ومرشدات درنة مسيرة احتفالية طافت شوارع المدينة، وذلك لمناسبة الذكرى67 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا، في مشهد غاب لعدة سنوات بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.

وانطلقت المسيرة الاحتفالية من أمام المسرح الوطني بدرنة إلى شارع الفنار مرورا من أمام نادي دارنس، ومنها إلى مدرسة القدس وسط بهجة وسرور من أهالي المدينة الذين كانت فرحتهم بها تسبق كاميرات هواتفهم النقالة لالتقاط الصور لهذا الحدث الجميل.

وتقدمت المسيرة الفرقة الموسيقية النحاسية، وحمل فتيان وزهرات والمتقدم والمرشدات والجوال والدليلات وقادة ورواد الكشاف أعلام الاستقلال ورايات الحركة الكشفية، وهم يرددون أناشيد وأهازيج الحركة الكشفية.

كشاف ومرشدات درنة يحتفلون بالذكرى67 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا. (تصوير: طه الديباني)

كشاف ومرشدات درنة يحتفلون بالذكرى67 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا. (تصوير: طه الديباني)

كشاف ومرشدات درنة يحتفلون بالذكرى67 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا. (تصوير: طه الديباني)

كشاف ومرشدات درنة يحتفلون بالذكرى67 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا. (تصوير: طه الديباني)

كشاف ومرشدات درنة يحتفلون بالذكرى67 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا. (تصوير: طه الديباني)

كشاف ومرشدات درنة يحتفلون بالذكرى67 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا. (تصوير: طه الديباني)