طرابلس ومصراتة وسرت الأعلى في حالات الشفاء.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (الإنترنت).

استحوذت طرابلس ومصراتة سرت على أغلب حالات الشفاء من فيروس كورونا، أمس السبت، إذ أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1132 إصابة بالفيروس، و1227 حالة شفاء، و17 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن المختبرات المرجعية التابعة له استقبلت 6180 عينة لتحليلها، أظهرت نتائجها سلبية 5048 عينة، بينما تأكدت إصابة 1132 حالة، منها 813 جديدة و319 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ575 حالة جديدة و172 مخالطة، وبنغازي بـتسع حالات جديدة، ومصراتة بـ13 حالة جديدة و61 مخالطة، والمنشية الجميل بـلاث حالات جديدة، وغدامس بـأربع حالات جديدة وحالتين مخالطتين، والحوامد بـ13 حالة جديدة، ورقدالين بـثلاث حالات جديدة، والقره بوللي بـأربع حالات جديدة، والخمس بـثلاث حالات جديدة، وزليتن بـتسع حالات جديدة وتسع مخالطة، وجنزور بـ26 حالة جديدة.

فيما سجلت الزاوية الغرب سبع حالات جديدة، وصرمان ست حالات جديدة وحالتين مخالطتين، وسوق الخميس امسيحل حالتين مخالطتين، والزنتان حالة مخالطة، وغريان 29 حالة جديدة و19 مخالطة، وبني وليد عشر حالات جديدة، والزاوية المركز 16 حالة جديدة و12 مخالطة، وقصر بن غشير خمس حالات جديدة، وظاهر الجبل حالة مخالطة، والعامرية تسع حالات جديدة، وباطن الجبل حالة جديدة، والماية ثماني حالات جديدة، والسائح عشر حالات جديدة، وقصر الأخيار حالة جديدة.

وسجلت الزاوية الجنوب سبع حالات جديدة، والسواني بن ادم 14 حالة جديدة، والقلعة حالتين جديدتين، والجميل ست حالات جديدة، وسرت حالة جديدة، والرياينة ثماني حالات جديدة، وزوارة حالة جديدة و38 حالة مخالطة، وطبرق ثلث حالات جديدة، والعجيلات سبع حالات جديدة.

فيما توزعت حالات شفاء على كل من طرابلس بـ983 حالة، و26 حالة في الزاوية الغرب، وحالتين في الزاوية الجنوب، و21 حالة في السائح، وثلاث حالات في غريان، وحالتين في الكفرة، و39 حالة في سرت، و108 حالات في مصراتة، و25 حالة في الزاوية المركز، وثلاث حالات في الزنتان، و15 حالة في زوارة.

فيما توزعت حالات الوفاة، على كل من صرمان بحالتين وثلاث حالات في الزاوية الغرب، وحالة في كل من العجيلات وصبراتة وزليتن، وحالتين في مصراتة وثلاث حالات في الزاوية المركز، وأربع حالات في زوارة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في ليبيا منذ اكتشاف الوباء، إلى 124 ألفا و26 حالة، منها 17 ألفا و534 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 104 آلاف و539 حالة، وتم تسجيل 1953 حالة وفاة.