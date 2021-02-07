«تسييري سرت» يطالب السلطة التنفيذية الجديدة بتحسين الخدمات ورفع معاناة أصحاب المنازل المتضررة

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب المجلس التسييري لبلدية سرت، السلطة التنفيذية الجديدة بالنظر «بجدية» إلى معاناة أصحاب المنازل المتضررة من الحرب، ووضع خطة عاجلة تضمن الحلول التي من شأنها رفع المعاناة عنهم.

وقال المجلس في بيان السبت، إنه تابع «باهتمام شديد وهو يستضيف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، ما نتج من الحوار السياسي الليبي المنعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، مؤكدا أنه يبارك ما نتج منه من اختيار سلطة تنفيذية جديدة، ويشد على أيديها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي والمساهمة في تحسين الخدمات.

وطالب المجلس، السلطة التنفيذية الجديدة، بتفعيل المشروعات التنموية بالبلدية لتكون سرت مدينة للمصالحة والحوار تجمع أبناء الوطن بأكمله، وواحة للسلام وبوابة للاستقرار والتنمية.

كما بارك المجلس للجنة العسكرية المشتركة نتائج أعمالها، وتمنى له مزيداً من التوفيق.

والجمعة، أعلنت البعثة الأممية فوز عبدالحميد محمد دبيبة، بتشكيل الحكومة التنفيذية الموقتة، فيما سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي.