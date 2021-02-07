ضبط تشكيل عصابي مسلح متخصص في خطف الأطفال ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 09:41 صباحا
السيارة المضبوطة مع التشكيل العصابي المتخصص في خطف الأطفال ببنغازي. (قسم النجدة ببنغازي)

أعلن قسم النجدة والتحري الجنائي في بنغازي، مساء أمس السبت، ضبط تشكيل عصابي خطير ومسلح يمتهن خطف الأطفال بقوة السلاح وسلب محتوياتهم.

وأوضح القسم في بيان أن المتهمين كانوا يستقلون مركبة من نوع «كيا- اسبكترا»، حمراء اللون، مشيرا إلى أن عملية الضبط جاءت بعد ورود بلاغات وكثرة الشكاوى عن تعرض أطفال لعمليات خطف وسلب بقوة السلاح داخل مناطقهم ومن أمام منازلهم.

وأشار إلى أن التشكيل العصابي يتكون من أفراد ملثمين مختصين في خطف الأطفال وسلبهم بقوة السلاح بواسطة سيارة، مضيفا: «وبمتابعة أماكن الخطف والسلب ومراجعة الكاميرات تم تحديد هوية الأشخاص، والذين اتضح أنهم خطيرون ومن ذوي السوابق، كما وجد عليهم محاضر جنائية أخرى في عدة مراكز».

وجرى إعداد فريق عمل من وحدة التحري بالقسم ومتابعة هذا التشكيل وإعداد كمين محكم، ومن ثم ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات والحبوب الهلوسة وبعض المقتنيات المشبوهة، وحضور الأطفال وآبائهم داخل مقر قسم النجدة، وتم من خلالهم التعرف على هوية التشكيل، وفق البيان. 

مقتنيات مضبوطة مع التشكيل العصابي المتخصص في خطف الأطفال ببنغازي. (قسم النجدة ببنغازي)
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