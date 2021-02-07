6087 حالة «كورونا» في زليتن منذ بداية الوباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 01:55 صباحا
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، السبت، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلدية إلى 6087 حالة.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي زليتن تحاليل لـ156 مسحة أنفية، حيث تبين سلبية 125 عينة، وإيجابية 21 عينة بالبلدية، وست من خارج البلدية، إضافة إلى أربع عينات لحالة مكررة لم تشف بعد، على ما نشرت اللجنة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- تسجيل 29 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في زليتن

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في زليتن إلى 6087 حالة، بينها 449 نشطة، و2485 شفاء، فيما توفي 130 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

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