30 إصابة جديدة و25 حالة شفاء من «كورونا» في الزاوية

عناصر طبية ليبية. (الإنترنت)

أحصت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالزاوية، السبت، 30 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في الزاوية، إضافة إلى 25 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد إجراء مختبر صحة المجتمع فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالزاوية تحاليل لـ114 عينة مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 84 عينة، وإيجابية 30 آخرين.

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وتوزعت العينات الموجبة بواقع 16 حالة جديدة من الزاوية المركز، و12 حالة مخالطة من الزاوية المركز، وحالتين جديدتين من الزاوية الغرب.