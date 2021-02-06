تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 11:30 مساء
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة منذ بداية الوباء في ليبيا إلى 362 حالة، بعد إعلان اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة الوباء في المدينة، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين.

وأشارت اللجنة في تعميمها رقم «301» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى تسجيل 306 حالات شفاء من الوباء، إضافة إلى 12 حالة نشطة، فيما توفي 44 شخصًا جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

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وحتى الجمعة، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 122 ألفا و894 حالة، منها 17 ألفا و646 نشطة، و103 آلاف و312 متعافى، في حين توفى 1936 آخرون.

ومطلع يناير الجاري، حذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، من «عدم قدرة» النظام الصحي الليبي بـ«إمكاناته المحدودة» التعامل مع «زيادات متوقعة» في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا»، موضحًا أن الوضع الوبائي «يتفاقم» وسط «استهتار ملحوظ» في تعامل المواطنين مع الفيروس.

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