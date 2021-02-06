المشري يشارك في الاحتفال بالذكرى الـ67 لحركة الكشافة بالزاوية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 10:55 مساء
من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، في احتفالية الذكرى الـ67 لتأسيس حركة الكشافة والمرشدات الليبية بمدينة الزاوية.

وكان في استقبال المشري، عميد بلدية الزاوية المركز جمال بحر، وقائد فوج الزاوية للكشافة والمرشدات عبدالعزيز كريمة، ومدير أمن الزاوية علي اللافي، وآمر جهاز حرس المنشآت النفطية علي الذيب، ولفيف من فوج حركة الكشافة والمرشدات، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

- المشري ينسحب من الترشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد

وأشار البيان إلى أن الحدث جاء «احتفاء بأهمية فوج الكشافة والمرشدات ودورَها الفعّال في استيعاب نشاطات الشباب وصقل مواهبهم».

من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)
من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)
من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)
من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)
من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)
من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)
من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)
من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبونوارة: سعيد بمباركة زملائي الرياضيين على الترشح لرئاسة اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
الجزائر مستعدة لـ«التعاون الكامل» مع المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين في ليبيا
ليبيا
ننشر نص بيان القيادة العامة بشأن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة
ليبيا
بايدن يعيد رسم التحالفات الأميركية في الشرق الأوسط
دولى
لجنة «العشرة» ترحب باختيار السلطة الجديدة وتعلن تطورات اجتماعاتها
ليبيا
السويد ترسل قوات خاصة إلى مالي
دولى
أغنية «رغم الظروف» تحية من أيمن الهوني للأطقم الطبية
ثقافة وفن
الصين تقر استخدام ثاني لقاح جرى تطويره محليا ضد «كوفيد-19»
دولى
زيدان بعد تعافيه: لن أرحل وأطالب الصحافة بالاحترام فقد كنت مثل الأسد في القفص
رياضة عالمية
الولايات المتحدة تتجه رسميا إلى إنهاء تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»
دولى
السفارة الفرنسية مستعدة لدعم السلطة التنفيذية الليبية الموحدة الجديدة في مهمتها ...
ليبيا
السعودية تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا مع السلطة التنفيذية الجديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من ألمانيا.. نافذة نور لمصابين بالعمى