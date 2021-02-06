المشري يشارك في الاحتفال بالذكرى الـ67 لحركة الكشافة بالزاوية (صور)

من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، في احتفالية الذكرى الـ67 لتأسيس حركة الكشافة والمرشدات الليبية بمدينة الزاوية.

وكان في استقبال المشري، عميد بلدية الزاوية المركز جمال بحر، وقائد فوج الزاوية للكشافة والمرشدات عبدالعزيز كريمة، ومدير أمن الزاوية علي اللافي، وآمر جهاز حرس المنشآت النفطية علي الذيب، ولفيف من فوج حركة الكشافة والمرشدات، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

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وأشار البيان إلى أن الحدث جاء «احتفاء بأهمية فوج الكشافة والمرشدات ودورَها الفعّال في استيعاب نشاطات الشباب وصقل مواهبهم».

من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

من مشاركة المشري في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية، 6 فبراير 2021. (المجلس الأعلى للدولة)