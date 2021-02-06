فكي وشرقي ينشدان دعما دوليا «بناء» للسلطة الانتقالية الليبية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. (الإنترنت)

أبدى كل من رئيسي المفوضية ومجلس السلم والأمن التابعين للاتحاد الأفريقي، ترحيبهما بانتخاب سلطة تنفيذية انتقالية جديدة في ليبيا، مطالبين بدعم المجتمع الدولي هذه الخطوة.

ودعا رئيس المفوضية الأفريقية التشادي موسى فكي، في بيان له اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة التاريخية، من أجل ليبيا موحدة جديدة.

وجدد رئيس المفوضية، التي تعتبر الأمانة العامة للتكتل القاري، التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم ومرافقة الشعب الليبي في سعيه نحو السلام والمصالحة وإعادة الإعمار.

وفي السياق ذاته، اعتبر مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، انتخاب السلطة التنفيذية الموقتة في ليبيا، «خطوة حاسمة لإعادة ليبيا إلى طريق السلم والاستقرار والوحدة».

وناشد في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، الليبيين بضرورة «الالتفاف حول السلطة الجديدة وتقديم الدعم لها للمضي بثبات نحو الانتخابات العامة والمصالحة الوطنية»، قائلا: «ننتظر دعما بناء من المجتمع الدولي».

وخلال الجولة الثانية من الاقتراع بمنتدى الحوار السياسي الليبي بجنيف السويسرية، تم التصويت لصالح اختيار محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي، إضافة إلى اختيار عبدالحميد محمد دبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز عقب إعلان النتائج، إن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.