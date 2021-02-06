اليونان تهنئ المنفي بتولي المجلس الرئاسي وتبدي استعدادها لفتح سفارتها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 09:24 مساء
رئيس المجلس الرئاسي المنتخب من الملتقى السياسي الليبي محمد المنفي. (الإنترنت)

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد يونس المنفي، تهنئة من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بانتخابه من قبل الملتقى الوطني للحوار.

 وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، في تصريحات لـ«قناة الوسط»، أن رئيس الوزراء اليوناني أكد استعداد بلاده لفتح سفارتها في طرابلس وقنصلية في بنغازي، والتعاون مع الحكومة الجديدة للعمل من أجل مصالح البلدين.

المنفي: المجلس الرئاسي سيكون ممثلا لكل الليبيين دون تمييز أو إقصاء

وأمس الجمعة، أعلنت البعثة الأممية فوز عبدالحميد محمد دبيبة، بتشكيل الحكومة التنفيذية الموقتة، فيما سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة «العشرة» ترحب باختيار السلطة الجديدة وتعلن تطورات اجتماعاتها
ليبيا
السويد ترسل قوات خاصة إلى مالي
دولى
أغنية «رغم الظروف» تحية من أيمن الهوني للأطقم الطبية
ثقافة وفن
الصين تقر استخدام ثاني لقاح جرى تطويره محليا ضد «كوفيد-19»
دولى
زيدان بعد تعافيه: لن أرحل وأطالب الصحافة بالاحترام فقد كنت مثل الأسد في القفص
رياضة عالمية
الولايات المتحدة تتجه رسميا إلى إنهاء تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»
دولى
السفارة الفرنسية مستعدة لدعم السلطة التنفيذية الليبية الموحدة الجديدة في مهمتها ...
ليبيا
السعودية تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا مع السلطة التنفيذية الجديدة
ليبيا
عقيلة صالح: تكوين سلطة تنفيذية جديدة انتصار للشعب الليبي
ليبيا
وليامز: حفتر عبر لي شخصيًّا عن دعمه ملتقى جنيف.. وممثلوه قبلوا النتائج
ليبيا
وليامز: حكومة الوفاق الحالية أصبحت «حكومة تسيير أعمال»
ليبيا
وليامز: على مجلس النواب اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد السلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من ألمانيا.. نافذة نور لمصابين بالعمى