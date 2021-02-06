تصاعد وباء «كورونا» في 8 مناطق.. تحذيرات رسمية من الجائحة.. و«الموقتة» تلجأ للغرامة

عيادة متنقلة تتبع المركز الوطني لمكافحة الأمراض

مع تجاوز إصابات الليبيين بفيروس «كورونا» حاجز الـ120 ألفاً، ووفاة أكثر من 1896 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام 2020، وفق آخر إحصائية معلنة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أظهرت دراسة حديثة تصاعد الوضع الوبائي خلال الأسبوع الماضي في ثماني مناطق، متوقعة زيادة معدلات الوباء جراء زيادة عدد الحالات المصابة والنشاطات المجتمعية.

وحسب الدراسة، التي أعدتها لجنة الوبائيات التابعة لحكومة الوفاق وعرضتها، الإثنين، أمام اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة الجائحة، فإن النسبة التقريبية للتحاليل الموجبة للمسافرين ما زالت عند 15% وفق الإحصاءات الصادرة عن المختبر المرجعي ومختبر التقنيات الحيوية، حسب بيان للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة الجائحة.

وكشفت تصاعد الوضع الوبائي خلال الأسبوع الماضي في جنوب طرابلس، وقصر بن غشير، والماية، وسوق الخميس، والعزيزية، والمعمورة، وجنوب بلدية المرقب، ومناطق الجبل، محذرة من تردي الوضع الوبائي حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والجهوزية والمتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة.

وخسرت ليبيا، الأحد، مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور صلاح الدين مصطفى التريكي، متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

من جانبها، قررت رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، فرض غرامات مالية على مخالفي التدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع انتشار الجائحة بالاستناد إلى القانون الصحي رقم (160) لسنة 1973.

وبحسب ما نشرته إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك»، الأحد، فإن رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، الفريق عبدالرازق الناظوري، قرر فرض «50 دينارا غرامة على كل شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة».

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كما قرر أيضا فرض «عشرة آلاف دينار ليبي غرامة على كل صاحب نشاط تجاري يسمح للأشخاص بالدخول لمقر نشاطه دون ارتداء الكمامة»، وفرض «عشرة آلاف دينار غرامة على الأندية الرياضية التي تسمح لجمهورها بحضور الأنشطة».

وسبق أن حذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الشهر الماضي، من «عدم قدرة» النظام الصحي الليبي بـ«إمكاناته المحدودة» التعامل مع «زيادات متوقعة» في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا المستجد»، موضحاً أن الوضع الوبائي «يتفاقم» وسط «استهتار ملحوظ» في تعامل المواطنين مع الفيروس.

وإلى البلديات، أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق، تسجيل 71 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية خلال شهر يناير الماضي، وست حالات وفاة. وقال الفريق، إنه قام بسحب 150 عينة حالات اشتباه ومخالطة من قسم العزل بمركز طبرق الطبي خلال شهر يناير الماضي، وكانت نتائجها 71 حالة موجبة و79 حالة سالبة.

وتابع الفريق في بيان للمكتب الإعلامي للجنة الاستشارية الطبية طبرق، أن الحالات الـ71 حالة، تم شفاء 31 منها، بينما لا تزال 34 حالة نشطة وتوفيت ست حالات.

وبحسب المكتب ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في طبرق، منذ تسجيل أول حالة في البلدية، في شهر يوليو من العام الماضي، إلى 395 حالة مقسمة على 41 حالة نشطة و294 تم شفاؤهم و60 حالة وفاة.

والثلاثاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها تسجيل 21 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» و20 حالة شفاء. وتسلم مختبر المركز 64 عينة خاصة بفحص فيروس «كورونا المستجد»، أظهرت التحاليل سلبية 43 عينة، فيما تأكدت إصابة 21 حالة منها 19 جديدة، وحالتان مخالطتان، بحسب بيان للمركز. فيما أكد المركز شفاء 20 حالة بعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج الخاصة بـ«كورونا»، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في سبها.

وتوزعت حالات الإصابة على سبها بـ15 حالة منها 13 جديدة وحالتان مخالطتان، والشاطئ بحالة جديدة، ووادي عتبة بأربع حالات جديدة، ومرزق بحالة جديدة. كما أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، تسجيل 29 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، فيما لم تسجل أي حالات شفاء.

وقالت اللجنة في بيان، الثلاثاء، إن المختبر المرجعي زليتن قام بتحليل 136 مسحة أنفية الإثنين، أظهرت نتيجة تحليلها سلبية 107 عينات، فيما تأكدت إصابة 24 حالة من البلدية وأربع حالات من خارج البلدية، وحالة إصابة سابقة لم تشفَ.

والأربعاء الماضي، طالب عميد بلدية زليتن ميلاد الصداعي، وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف مهام تسيير الوزارة، بتوفير الوقود والمواد الأساسية والطبية بعد إغلاق الطريق الساحلي ببوابة الدافنية لليوم الرابع على التوالي.

وفي البيضاء، أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية بالمدينة تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى أربع حالات اشتباه.

واستقبل المركز 84 متردداً، الثلاثاء، موزعين بواقع 51 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و33 من خارج المدينة، حسب نشرة المركز اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إرسال عدد من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

كما أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة في سوق الجمعة تسجيل 595 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية خلال شهر يناير الماضي.

وكشفت شفاء 550 مصاباً، في حين توفي 39 آخرون، كما من بين الإصابات 36 أجنبياً، حسب بيان منشور على صفحة الغرفة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات في سوق الجمعة إلى 5146، منها 351 إصابة نشطة، و4795 متعافى، في حين توفي 120 آخرون.

وتقدمت الغرفة بالشكر لعناصر فريق الاستجابة السريعة بالبلدية على ما يقدمونه من عمل وجهد، وسعيهم للحصول على البيانات المختلفة حول الوضع الوبائي «رغم صعوبة الحصول على بعضها من مصادرها».

وفي المجلس البلدي أبوسليم، أعلنت السلطات المحلية أن طفلة لم تتجاوز 13 عاماً، توفيت جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وتلقى المجلس من غرفة العمليات الصحية لمجابهة «كورونا» الخبر بشأن الطفلة التي كانت موجودة في مركز العزل طريق المطار بطرابلس، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

ولفت البيان إلى تنبيهات الغرفة خلال الفترة الماضية من خطورة الفيروس، وأنه بدأ في الانتقال بين الأطفال.

ودعا الجميع إلى اتخاذ الحيطة والحذر، والتشديد على الوقاية الصحية لمجابهة الوباء.