دبيبة: تشكيل الحكومة التنفيذية الجديدة يسهم في إنهاء النزاع القائم في البلاد

المرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد دبيبة خلال حديثه إلى ملتقى الحوار السياسي، 3 فبراير 2021، (البعثة الأممية)

هنأ عبدالحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديد، الليبيين بتحقيق أكبر إنجاز في تاريخ بلادهم بإجراء انتخابات ديمقراطية لاختيار الحكومة، و«التي ستسهم في إنهاء النزاع القائم في البلاد».

وأضاف دبيبة، خلال كلمته التي ألقاها اليوم السبت في مؤتمر صحفي، أن الانتخابات الدستورية التي ستعقد في نهاية ديسمبر المقبل تعد العامل الأساسي للقضاء على التنازع والفرقة التي أنهكت ودمرت هيكل الدولة ومؤسساتها.

كما تقدم بالشكر لكل من أسهم في هذا الإنجاز وعلى رأسهم «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ممثلة في ستيفاني وليامز، وأعضاء ملتقى الحوار الليبي بمختلف مساراتهم الذين شاركوا في الجلوس على طاولة طوال الفترة الماضية»، مشيرًا إلى أنهم قدموا في جلساتهم بمختلف المؤتمرات الأمن والاستقرار السلمي على أي بنود أخرى.

من هو دبيبة رئيس الحكومة الليبية المنتخبة؟

وتابع أنه يتوجه بالشكر لمن منحه الثقة بأن يصح رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، ولمحمد يونس المنفي، رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعضوية كل من موسى الكون، وعبدالله اللافي، لافتًا إلى أن أساس الاختيار اعتمد على الديمقراطية الحقيقية.

وأشار إلى أن الفوز بهذا المنصب يتخطى المسمى اللفظي إلى كونه يمثل لمَّ الشتات وتحقيق الوحدة الوطنية للجسد الليبي الذي لا بد أن يبقى واحدًا.

وأكد أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الرقي بالوطن ومعيشة المواطن، والتأسيس لدولة المستقبل، كما أنه سيكون مستعدا للاستماع للجميع والعمل برفقتهم من أجل الوصول إلى الرقي المنشود للبلاد.

وشدد على أنه سيتعاون بإيجابية مع المجلس الرئاسي، ومؤسسات الدولة السيادية من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

وأوضح أنه سيعمل على دعم دور المرأة ومشاركة الشباب للإسهام في بناء الدولة من جديد، ومدها بدماء شبابية جديدة تستطيع أن تحقق إنجازات غير مسبوقة، بالإضافة إلى أنه سيمنع الإقصاء والتهميش لأي شريحة من شرائح المجتمع، ونبذ خطاب الكراهية والتحريم.

وأكد أنه سيستمر في بناء المزيد من علاقات التعاون مع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية وإعادة تطوير البلاد، داعيا جميع الدول دون استثناء لتشارك في تحقيق الاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأمس الجمعة، أعلنت البعثة الأممية فوز عبدالحميد محمد دبيبة، بتشكيل الحكومة التنفيذية الموقتة، فيما سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي.